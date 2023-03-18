«Манчестер Сити» забил шесть безответных мячей в ворота «Бернли», Холанд сделал хет-трик

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Бернли».
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Эрлинг Холанд. Дубль оформил Хулиан Альваерс, еще один мяч на счету Коула Палмера.
Таким образом, «горожане» стали первыми полуфиналистами турнира.
В других парах 1/4 финала «Брайтон» сыграет с «Гримсби», «Шеффилд Юнайтед» с «Блэкберном» и «Манчестер Юнайтед» с «Фулхэмом».
Кубок Англии
1/4 финала
«Манчестер Сити» - «Бернли» - 6:0 (2:0)
Голы: Холанд, 32, 35, 59. Альварес, 62, 73. Палмер, 68.
источник: «Советский спорт»