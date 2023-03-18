Конте – о «Тоттенхэме»: В этом клубе привыкли ничего не выигрывать 

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о менталитете своей команды после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) в 28-м туре АПЛ.

Отмечается, что по ходу матча лондонский клуб вел со счетом 3:1, но упустил победу в самой концовке.

«В этом клубе привыкли к такому положению дел. На протяжении 20 лет команда ничего не выигрывает, игроки плохо реагируют на давление, боятся стрессовых ситуаций, совсем не обладают духом победителей. Почему все складывается именно так?», – приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что на данный момент «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков после 28 проведенных матчей.