«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на вратаря «Андерлехта» Вербруггена

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность приобретения голкипера «Андерлехта» Барта Вербруггена. Об этом сообщает бельгийская пресса.

Отмечается, что контракт нидерландца с пурпурно-белыми рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, оба английских клуба внимательно следят за 20-летним футболистом и могут побороться за его подписание в скором времени. Сообщается, что нидерландский игрок может обойтись командам в десять миллионов евро.

Добавим, что Вербругген присоединился к «Андерлехту» летом 2020 года. В текущем сезоне в составе бельгийского клуба он принял участие в 30 матчах, пропустил 35 голов и отстоял девять встреч на ноль.