Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Аяччо» из-за проблем с ногой 

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в матче 28-го тура Лиги 1 с «Аяччо» из-за мышечного дискомфорта. Об этом сообщает пресс-служба «монегасков».

Отметим, что очная встреча команд, состоится завтра, 18 марта на стадионе «Франсуа Коти», в Аяччо. Начало матча – 15:00 мск.

Сообщается, что 26-летний футболист испытывает мышечный дискомфорт в правом бедре.

Добавим, что Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Филиппа Клемана он провел 37 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.