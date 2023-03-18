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Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Аяччо» из-за проблем с ногой 

Накануне встречи россиянин почувствовал дискомфорт в правой приводящей мышце.
18 марта 2023 23:46
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в матче 28-го тура Лиги 1 с «Аяччо» из-за мышечного дискомфорта. Об этом сообщает пресс-служба «монегасков».

Отметим, что очная встреча команд, состоится завтра, 18 марта на стадионе «Франсуа Коти», в Аяччо. Начало матча – 15:00 мск.

Сообщается, что 26-летний футболист испытывает мышечный дискомфорт в правом бедре.

Добавим, что Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Филиппа Клемана он провел 37 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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