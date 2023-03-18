Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги встречи 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

Отмечается, что «железнодорожники» смогли отыграть разницу в два мяча и одержать победу над «быками».

«Очень тяжелая, эмоциональная победа. Такие игры формируют характер футболистов, их духовитость. Рад, что наша победная серия в чемпионате продолжается. Эта победа дорогого стоит. Эмоционально она очень важна», – приводит слова Галактионова пресс-служба московского клуба.

Добавим, что в настоящий момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка после 20 сыгранных матчей.

2 апреля подопечные Галактионова отправятся в гости к «Пари НН».