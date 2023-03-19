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Гол Ибрагимовича не помог «Милану» набрать очки в выездном матче с «Удинезе»

Шведский футболист стал самым возрастным автором забитого мяча в истории Серии А.
19 марта 2023 00:46
автор: Сергей Иванов

Футболисты «Милана» на выезде уступили «Удинезе» (1:3) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе гостей единственный гол забил Златан Ибрагимович, удачно реализовавший 11-метровый удар в добавленное к первому тайму время. Хозяева ответили забитыми мячами Роберто Перейры, Бету и Кингсли Эхизибуэ.

Таким образом, «россонери» остались на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 48 очков. Клуб из Удине идет восьмым (38 очков).

2 апреля «Милан» отправится в гости к «Наполи», а «Удинезе» в тот же день на выезде встретится с «Болоньей».

Чемпионат Италии

27-й тур

«Удинезе» – «Милан» – 3:1 (2:1)

Голы: Перейра, 9. Бету, 45+5. Эхизибуэ, 70 – Ибрагимович, 45+3 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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