«Атлетико» одержал домашнюю победу над «Валенсией»

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Валенсия» завершился победой мадридской команды со счетом 3:0.

Отметим, что в составе «матрасников» авторами забитых мячей стали Антуан Гризманн, отличившийся на 23-й минуте, Янник Карраско (49) и Тома Лемар (67).

Таким образом, подопечные Диего Симеоне набрали 51 очко и расположились на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. В свою очередь «летучие мыши» идут 17-ми (26 очков).

2 апреля «Атлетико» у себя примет «Бетис», а «Валенсия» днем позже сыграет дома с «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

26-й тур

«Атлетико» – «Валенсия» – 3:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 23. Карраско, 49. Лемар, 67.