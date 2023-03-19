«Надо отдать должное Галактионову, в перерыве встряхнул нас жестко». Дзюба - об игре с «Краснодаром»

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о преображении в игре команды во втором тайме матча 20-го тура с «Краснодаром» (3:2).

Напомним, что московская команда уступала по ходу встречи со счетом 0:2.

«В первом тайме было разочарование, апатия, какое-то удручающее состояние у всей команды. Надо отдать должное Галактионову и Левину, встряхнули нас прям жёстко. Такого я давно не видел. Это было мощно, импульсивно. Надо отдать должное и команде — настоящие мужики, — цитирует Дзюбу пресс-служба «Локомотива».

Подопечные Михаила Галактионова одержали третью победу подряд и занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.