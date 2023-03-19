ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Надо отдать должное Галактионову, в перерыве встряхнул нас жестко». Дзюба - об игре с «Краснодаром»

Во втором тайме футболист забил мяч и отдал голевую передачу.
19 марта 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о преображении в игре команды во втором тайме матча 20-го тура с «Краснодаром» (3:2).

Напомним, что московская команда уступала по ходу встречи со счетом 0:2.

«В первом тайме было разочарование, апатия, какое-то удручающее состояние у всей команды. Надо отдать должное Галактионову и Левину, встряхнули нас прям жёстко. Такого я давно не видел. Это было мощно, импульсивно. Надо отдать должное и команде — настоящие мужики, — цитирует Дзюбу пресс-служба «Локомотива».

Подопечные Михаила Галактионова одержали третью победу подряд и занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

источник: «Советский спорт»
«Надо отдать должное Галактионову, в перерыве встряхнул нас жестко». Дзюба - об игре с «Краснодаром»
Во втором тайме футболист забил мяч и отдал голевую передачу.
19.03.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Месси в апреле проведет переговоры с «Аль-Хилялом»
Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.
19.03.2023 10:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Атлетико» одержал домашнюю победу над «Валенсией»
Клуб из Мадрида выиграл свой третий матч кряду в Ла Лиге.
19.03.2023 00:56
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гол Ибрагимовича не помог «Милану» набрать очки в выездном матче с «Удинезе»
Шведский футболист стал самым возрастным автором забитого мяча в истории Серии А.
19.03.2023 00:46
Футбол
автор: Сергей Иванов
Тренер «Локомотива» Галактионов – о победе над «Краснодаром»: Это дорогого стоит 
Красно-зеленые после первого тайма уступали своему сопернику со счетом 0:2.
18.03.2023 23:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Аяччо» из-за проблем с ногой 
Накануне встречи россиянин почувствовал дискомфорт в правой приводящей мышце.
18.03.2023 23:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на вратаря «Андерлехта» Вербруггена
Нидерландский голкипер выступает в чемпионате Бельгии с 2020 года.
18.03.2023 23:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Конте – о «Тоттенхэме»: В этом клубе привыкли ничего не выигрывать 
У итальянского специалиста заканчивается контракт со «шпорами» в конце сезона.
18.03.2023 22:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Сити» забил шесть безответных мячей в ворота «Бернли», Холанд сделал хет-трик
В последних двух матчах за клуб норвежец огорчил соперников восемь раз.
18.03.2023 22:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика