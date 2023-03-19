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Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Беллингема в размере 125 миллионов евро 

Игрок сборной Англии выступает в Бундеслиге с 2020 года.
19 марта 2023 12:11
автор: Глеб Шевяков

Дортмундской «Боруссия» готова продать полузащитника команды Джуда Беллингема не менее, чем за 125 миллионов евро. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что на хавбека претендуют несколько клубов АПЛ, а также «Реал».

Сообщается, что «шмели» рассчитывают выручить за 19-летнего футболиста минимум 125 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что Беллингем присоединился к «Боруссии» в июле 2020 года. В текущем сезоне за команду Эдина Терзчиа он отыграл 34 матча, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Беллингема в размере 125 миллионов евро 
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