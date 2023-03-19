Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Беллингема в размере 125 миллионов евро 

Дортмундской «Боруссия» готова продать полузащитника команды Джуда Беллингема не менее, чем за 125 миллионов евро. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что на хавбека претендуют несколько клубов АПЛ, а также «Реал».

Сообщается, что «шмели» рассчитывают выручить за 19-летнего футболиста минимум 125 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что Беллингем присоединился к «Боруссии» в июле 2020 года. В текущем сезоне за команду Эдина Терзчиа он отыграл 34 матча, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.