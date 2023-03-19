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Ширер – о Холанде: Это машина по забиванию голов 

Бывший игрок «Ньюкасла» считает, что форвард «Манчестер Сити» способен забить 50 голов за сезон.
Ширер – о Холанде: Это машина по забиванию голов 
19 марта 2023 12:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Бывший футболист сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

Отмечается, что в данный момент норвежец является лучшим бомбардиром АПЛ.

«Эрлинг – просто зверь. Голевая машина, которой может за год забить 50, или даже 60 голов. Он наслаждается и живет своими забитыми мячами. Его команда – это мечта, потому что они создают огромное количество моментов для него», – приводит слова Ширера британская пресса.

Напомним, что Холанд перешел в «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне за «горожан» он провел 37 матчей, забил 42 гола и отдал пять результативных передач.

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