Ширер – о Холанде: Это машина по забиванию голов 

Бывший футболист сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

Отмечается, что в данный момент норвежец является лучшим бомбардиром АПЛ.

«Эрлинг – просто зверь. Голевая машина, которой может за год забить 50, или даже 60 голов. Он наслаждается и живет своими забитыми мячами. Его команда – это мечта, потому что они создают огромное количество моментов для него», – приводит слова Ширера британская пресса.

Напомним, что Холанд перешел в «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне за «горожан» он провел 37 матчей, забил 42 гола и отдал пять результативных передач.