Конте принял решение покинуть «Тоттенхэм» в конце текущего сезона 

Главный тренер Антонио Конте изъявил желание уйти из команды по по завершении текущего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что стороны не будут продлевать свое сотрудничество.

По информации источника, 53-летний специалист недоволен нынешним составом лондонского клуба и итальянский тренер устал от неудачных матчей в этом сезоне. Накануне «шпоры» упустили победу в противостоянии с «Саутгемптоном» (3:3), пропустив гол в концовке встречи.

Добавим, что в настоящее время «Тоттенхэм» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 28 проведенных матчей.