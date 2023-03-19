«Химки» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

«Химки» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

«Химки»: Гудиев, Идову, Андраде, Голубович, Тассано, Хубулов, Магомедов, Гбане, Жаниу Бикел, Руденко, Садыгов.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Байрамян, Комличенко, Полоз.

Отметим, что «Ростов» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Химки» идут 15-ми с 13 очками.