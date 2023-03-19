«Ливерпуль» намерен продать защитника Матипа следующим летом 

Руководство «Ливерпуля» хочет выставить на продажу защитника команды Жоэля Матипа в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что камерунский игрок перестал проходить в основной состав Юргена Клоппа.

По информации источника, красные желают выручить за 31-летнего футболиста около 15 миллионов евро.

Добавим, что Матип присоединился к «Ливерпулю» в июле 2016 года. С тех пор за английский клуб он провел 184 матча, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.