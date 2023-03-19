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Капитан «Спартака» Джикия выбыл из строя на три недели из-за мышечной травмы бедра

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро.
19 марта 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не примет участия в мартовском сборе национальной команды.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, 29-летний футболист пропустит из-за травмы около трех недель. У капитана «Спартака» диагностировали мышечную травму бедра.

Джикия получил повреждение в игре с «Оренбургом» (0:2). Георгий был заменен на 76-й минуте встречи.

Таким образом, Джикия пропустит матчи сборной России против Ирака (23 марта) и Ирана (26 марта).

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей, в которых сделал две голевые передачи.

источник: «Советский спорт»
Капитан «Спартака» Джикия выбыл из строя на три недели из-за мышечной травмы бедра
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро.
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