ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Челси» видит в голкипере «Интера» Онане замену Кепе 

Синие не уверены в нынешних вратарях своей команды. 
19 марта 2023 13:54
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения вратаря «Интера» Андре Онаны. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт 26-летнего игрока с «нерадзурри» рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, лондонский клуб готов расстаться с обоими голкиперами основной команды – Кепой Аррисабалагой и Эдуаром Менди. Сообщается, что «пенсионеры» видят в камерунском футболисте подходящую кандидатуру на позицию вратаря. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

Добавим, что Онана присоединился к «Интеру» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Симоне Индзаги он провел 27 матчей, пропустил 22 гола и отстоял 14 встреч на ноль.

Капитан «Спартака» Джикия выбыл из строя на три недели из-за мышечной травмы бедра
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро.
19.03.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Челси» видит в голкипере «Интера» Онане замену Кепе 
Синие не уверены в нынешних вратарях своей команды. 
19.03.2023 13:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Многодетную семью не пустили на матч «Урала» из-за отсутствия fan-ID у семимесячного ребенка
Комментарии со стороны руководства стадиона в Екатеринбурге пока не поступали.
19.03.2023 13:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ливерпуль» намерен продать защитника Матипа следующим летом 
«Ливерпуль» намерен продать защитника Матипа следующим летом 
Камерунец выступает за мерсисайдцев с 2016 года.
19.03.2023 13:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Химки» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Встреча пройдет на «Арене Химки».
19.03.2023 13:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Азмун не примет участие в товарищеском матче со сборной России 
Азмун не примет участие в товарищеском матче со сборной России 
Форвард «Байера» попросил тренерский штаб иранской национальной команды не брать его на мартовский сбор. 
19.03.2023 13:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Конте принял решение покинуть «Тоттенхэм» в конце текущего сезона 
Конте принял решение покинуть «Тоттенхэм» в конце текущего сезона 
Контракт итальянца со «шпорами» истекает ближайшим летом. 
19.03.2023 13:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ширер – о Холанде: Это машина по забиванию голов 
Ширер – о Холанде: Это машина по забиванию голов 
Бывший игрок «Ньюкасла» считает, что форвард «Манчестер Сити» способен забить 50 голов за сезон.
19.03.2023 12:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Беллингема в размере 125 миллионов евро 
Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Беллингема в размере 125 миллионов евро 
Игрок сборной Англии выступает в Бундеслиге с 2020 года.
19.03.2023 12:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гави намерен остаться в «Барселоне»
Гави намерен остаться в «Барселоне»
В подписании испанца заинтересован «Ливерпуль».
19.03.2023 12:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика