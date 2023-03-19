«Челси» видит в голкипере «Интера» Онане замену Кепе 

Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения вратаря «Интера» Андре Онаны. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт 26-летнего игрока с «нерадзурри» рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, лондонский клуб готов расстаться с обоими голкиперами основной команды – Кепой Аррисабалагой и Эдуаром Менди. Сообщается, что «пенсионеры» видят в камерунском футболисте подходящую кандидатуру на позицию вратаря. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

Добавим, что Онана присоединился к «Интеру» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Симоне Индзаги он провел 27 матчей, пропустил 22 гола и отстоял 14 встреч на ноль.