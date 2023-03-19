Пуйоль уверен, что победа над «Реалом» принесет «Барселоне» чемпионство в Ла Лиге

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Ла Лиги между каталонцами и «Реалом».

Отмечается, что очная встреча команд состоится сегодня, 19 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча – 23:00 мск.

«В еврокубках для «Барсы» сложилось все не очень хорошо, но нужно перестать думать об этом. Уже ничего не изменить и необходимо сфокусировать свое внимание на внутреннем чемпионате и Кубке. В Эль-Классико мы можем решить судьбу Ла Лиги, потому что отрыв станет практически недосигаемым», – приводит слова Пуйоля испанская пресса.

Добавим, что в настоящее время «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 65 очков после 25 матчей. «Реал» находится на второй строчке, отставая от сине-гранатовых на девять очков (56).