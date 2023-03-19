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Лизаразю надеется, что Месси продлит контракт с «ПСЖ» 

Аргентинский игрок может покинуть парижан в конце нынешнего сезона в качестве свободного агента.
19 марта 2023 14:41
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю рассчитывает, что Лионель Месси продлит свое трудовое соглашение с «ПСЖ» и назвал аргентинца величайшим футболистом в истории.

Отмечается, что контракт 35-летнего игрока c красно-синими истекает летом 2023 года.

«Мне бы хотелось, чтобы он остался в Париже еще на сезон. Наблюдать за его выступлением – привилегия. Это величайший игрок в истории. Он точно лучший за последние два десятка лет. Остается лишь надеется, что у него есть мотивация выиграть Лигу чемпионов в составе «ПСЖ», – приводит слова экс-игрока «Баварии» французская пресса.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лизаразю надеется, что Месси продлит контракт с «ПСЖ» 
Аргентинский игрок может покинуть парижан в конце нынешнего сезона в качестве свободного агента.
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