Сергей Пиняев: Победа над «Краснодаром» заслуженная, у «Локомотива» есть команда

Хавбек «Локомотива» Сергей Пиняев отреагировал на результат матча с «Краснодаром» в рамках 20-го тура чемпионата РПЛ (3:2).

Напомним, что железнодорожники уступали по ходу встречи - 0:2.

«Эмоциональная история или замены сыграли свою роль? И замены, конечно. Макс Глушенков вышел и забил. Рифат Жемалетдинов усилил. Все ребята сделали хороший объем работы. Победа заслуженна, у нас есть команда», - цитирует Пиняева «РБ-Спорт».

Отметим, что «Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.