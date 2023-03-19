Бывший нападающий «Зенита» Алберто впервые получил вызов в сборную Бразилии

Бывший форвард «Зенита» Юри Алберто, который в настоящий момент играет за «Коринтианс», был вызван в сборную Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.

Отмечается, что 25 марта национальная команда Бразилии должна провести товарищеский матч со сборной Марокко.

Сообщается, что и.о. главного тренера «Селесао» Рамон Менезес принял решение вызвать 22-летнего футболиста из-за травмы нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона.

Добавим, что до этого момент Алберто вызывался лишь в молодежные сборные Бразилии. В текущем сезоне за «Коринтианс» он провел десять матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.