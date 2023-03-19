Вратарь «Тоттенхэма» Форстер заменит Поупа в сборной Англии 

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп выбыл из расположения сборной Англии из-за травмы и пропустит мартовские матчи национальной команды. Об этом сообщает американская пресса.

Отмечается, что в марте английской сборной предстоят два отборочных матча к Евро-2024 с национальными командами Италии и Украины.

Как утверждает источника, травмированного футболиста «сорок» заменит голкипер «Тоттенхэм» Фрейзер Форстер. Таким образом, 35-летний футболист станет третьим вратарем сборной Англии, он присоединится к Джордану Пикфорду и Аарону Ремсдейлу на мартовский сбор.

Добавим, что за свою карьеру Форстер провел шесть матчей в составе сборной Англии, пропустил семь голов и отстоял одну встречу на ноль.