«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Амрабату 

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт марокканца с «фиалками» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, лондонский клуб рассчитывает подписать 26-летнего игрока по завершении нынешнего сезона. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что Амрабат присоединился к «Фиорентине» в 2020 году. В текущем сезоне за фиолетовых он провел 36 матчей и не отметился результативными действиями.