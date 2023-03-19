«Ростов» обыграл на выезде «Химки» и поднялся на второе место в таблице РПЛ

В матче 20-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде обыграл «Химки».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Автором единственного гола стал Максим Осипенко. Он реализовал пенальти на 18-й минуте.

Отметим, что большую часть игры «Химки» играли вдесятером. На 29-й минуте Жаниу Бикел получил красную карточку.

Таким образом, «Ростов» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. Подмосковный клуб с 13 очками остался на 15-й строчке.