Защитник «Баварии» Павар может перейти в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» планирует приобрести защитника «Баварии» Бенжамена Павара. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт француза с мюнхенцами рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, в Париже заинтересованы 26-летним футболистом, однако немецкий клуб не хочет терять своего игрока и намерены договориться с ним о продлении трудового соглашения.

Добавим, что Павар перешел в «Баварию» летом 2019 года. В текущем сезоне за команду Юлиана Нагельсмана он провел 31 матч, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.