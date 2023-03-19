Тен Хаг – об игроках «Манчестер Юнайтед»: Они прилагают фантастические усилия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что он доволен нынешней формой футболистов манкунианцев.

Отмечается, что по мнению нидерландского наставника, игроки «красных дьяволов» справились с напряженным графиком после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Безусловно, у нашей команды был очень напряженный график после мундиаля, однако все в клубе проделали шикарную работу за этот отрезок. Ребята прилагают фантастические усилия. Команда едина и смотреть на это приятно», – приводит слова тен Хага британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 26 проведенных матчей.