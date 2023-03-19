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«Монако» без Головина в гостях обыграл «Аяччо»

Россиянин пропускал игру из-за мышечного дискомфорта в правом бедре.  
19 марта 2023 16:54
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Монако» на выезде одержали победу над «Аяччо» в матче 28-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что очная встреча команд, прошедшая на стадионе «Франсуа Коти», завершилась со счетом 0:2 в пользу красно-белых.

В составе гостевой команды забитыми мячами отличились Виссам Бен-Йеддер (27-я минута) и Крепен Дьятта (84).

На 53-й минуте матча нападающий хозяев Сирий Байала получил красную карточку и был удален с поля.

Напомним, что полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие во встрече из-за дискомфорта в приводящей мышце бедра.

Таким образом, «Монако» набирает 54 очка и по-прежнему занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Аяччо» располагается на 18-м месте, имея в своем активе 21 очко.

Лига 1

28-й тур

«Аяччо» (Аяччо) –«Монако» (Монако) – 0:2 (0:1)

Голы: – Бен-Йеддер, 27; Дьятта, 84.

Удаление: Байала, 53.

источник: «Советский спорт»
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