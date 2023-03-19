«Монако» без Головина в гостях обыграл «Аяччо»

Футболисты «Монако» на выезде одержали победу над «Аяччо» в матче 28-го тура чемпионата Франции.
Отметим, что очная встреча команд, прошедшая на стадионе «Франсуа Коти», завершилась со счетом 0:2 в пользу красно-белых.
В составе гостевой команды забитыми мячами отличились Виссам Бен-Йеддер (27-я минута) и Крепен Дьятта (84).
На 53-й минуте матча нападающий хозяев Сирий Байала получил красную карточку и был удален с поля.
Напомним, что полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие во встрече из-за дискомфорта в приводящей мышце бедра.
Таким образом, «Монако» набирает 54 очка и по-прежнему занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Аяччо» располагается на 18-м месте, имея в своем активе 21 очко.
Лига 1
28-й тур
«Аяччо» (Аяччо) –«Монако» (Монако) – 0:2 (0:1)
Голы: – Бен-Йеддер, 27; Дьятта, 84.
Удаление: Байала, 53.