Анчелотти назвал причину, по которой Азар получает мало игрового времени в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации вокруг нападающего команды Эдена Азара.

Отмечается, что в нынешнем сезоне в составе сливочных 32-летний игрок провел на поле 296 минут.

«Моя работа заключается в том, чтобы побеждать, а не предоставлять игрокам минуты на поле. Мне безразлично, сколько футболист зарабатывает или в каком возрасте находится. Мне важен лишь результат», – приводит слова Анчелотти бельгийская пресса.

Добавим, что Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро. В текущем сезоне за королевский клуб он отыграл семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.