Дзюба - болельщикам «Локомотива» после победы над «Краснодаром»: Нас было мало, но мы были вместе

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поблагодарил болельщиков после домашней победы над «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре РПЛ.

«Безумно благодарен за ваше внимание. За то, что переживаете, искренне болеете, пишете и постоянно находитесь рядом. Это очень дорогого стоит. Спасибо всем, кто вчера пришел и болел за нас. Нас было мало, но мы были вместе», - написал форвард в телеграм-канале.

Добавим, что, по официальным данным, матч посетили 3335 зрителей.

«Локомотив» набрал 22 очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.