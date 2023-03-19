«Сампдория» победила «Верону», два гола Гайча отменены

Футболисты «Сампдории» победили «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча в Генуе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У победителей дубль на счету Маноло Габбьядини, еще один гол у Алессандро Заноли. У гостей дважды отличился игрок ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий за «Верону» на правах аренды, но оба гола были отменены из-за офсайда. Единственный засчитанный гол на 89-й минуте забил Марко Фараони.

«Сампдория» одержала первую победу в чемпионате Италии с 4 января 2023 года, и набрав 15 очков, занимает 19-е место. «Верона» с 19 очками занимает 18-е место. Обе команды находятся в зоне вылета из Серии А.

В 28-м туре «Сампдория» 2 апреля сыграет в Риме с «Ромой», а «Верона» отправится в Турин к «Ювентусу».