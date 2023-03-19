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«Арис» поздравил Кокорина с 32-летием 

Россиянин выступает за кипрский клуб на правах аренды.
19 марта 2023 17:18
автор: Глеб Шевяков

«Арис» поздравил нападающего команды, Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Фиорентине», с днем рождения.

Отмечается, что российский форвард был арендован командой из Лимасола до конца нынешнего сезона.

«Сегодня нашему форварду исполнилось 32 года. Поздравляем Сашу и желаем тебе невероятных голов, красивых результативных передач и великих матчей за «Арис», и ,конечно, здоровья тебе и твоим родным», – пишет пресс-служба «Ариса».

Добавим, что в текущем сезоне за «Арис» Кокорин провел 22 матча, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.

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