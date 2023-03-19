Головин и Джикия из-за травм не помогут сборной России в матчах с Ираном и Ираком

Защитник «Спартака» Георгий Джикия и хавбек «Монако» Александр Головин не сыграют за сборную России в мартовских матчах.

- Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участие в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом «Монако», тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра. Что касается Георгия Джикия, в матче против «Оренбурга» он получил мышечную травму бедра, - приводит пресс-служба национальной команды слова старшего врача Владимира Хайтина.

Напомним, что сборной России 23 марта предстоит матч в Тегеране против команды Ирана, 26 марта подопечные Валерия Карпина примут в Санкт-Петербурге сборную Ирака.