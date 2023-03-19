Нападающий «Милана» Ибрагимович считает, что Леау способен вернуть себе прежнюю форму 

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о игре нападающего команды Рафаэля Леау.

Отмечается, что 23-летний футболист не забивал в Серии А на протяжении восьми матчей.

«Сейчас он несчастлив, однако каждый игрок нашей команды сделает для него все. Он обязан вернуться, чтобы ситуация изменилась», – приводит слова Ибрагимовича журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел 35 матчей, забил девять голов и отдал десять результативных передач.