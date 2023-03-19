Тюкавин признался, что ничего не знает о сборной Ирана 

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался о предстоящем контрольном матче с национальной командой Ирана.

Отмечается, что в настоящий момент российская сборная проводит тренировочный сбор в Новогорске.

«Я вообще ничего не знаю о сборной Ирана. Карпин должен рассказать о ней на теории, будем готовиться к этом сопернику», – приводит слова Тюкавина пресс-служба сборной России.

Добавим, что товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится 23 марта в Тегеране.