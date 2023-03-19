«Алания» проиграла ульяновской «Волге» в 23-м туре Первой лиги

Владикавказская «Алания» в гостевом матче 23-го тура РПЛ проиграла ульяновской «Волге» со счетом 1:2.

На дубль хавбека хозяев поля Германа Паскина (13-я и 16-я минуты) выездная команда ответила мячом форварда Батраза Гурциева (20).

Клуб из Ульяновска набрал 19 очков, но остался на 17-м месте. Команда из Владикавказа идет с 40 очками четвертой, отставая от второй позиции на 4 очка.

В следующем туре «Алания» 25 марта примет занимающий второе место «Рубин», «Волга» на следующий день сыграет в гостях против «Велеса».

Первая лига

23-й тур

«Волга» (Ульяновск) - «Алания» (Владикавказ) - 2:1 (2:1)

Голы: Паскин, 13, 16 - Гурциев, 20