«Алания» проиграла ульяновской «Волге» в 23-м туре Первой лиги

Владикавказская «Алания» в гостевом матче 23-го тура РПЛ проиграла ульяновской «Волге» со счетом 1:2.
На дубль хавбека хозяев поля Германа Паскина (13-я и 16-я минуты) выездная команда ответила мячом форварда Батраза Гурциева (20).
Клуб из Ульяновска набрал 19 очков, но остался на 17-м месте. Команда из Владикавказа идет с 40 очками четвертой, отставая от второй позиции на 4 очка.
В следующем туре «Алания» 25 марта примет занимающий второе место «Рубин», «Волга» на следующий день сыграет в гостях против «Велеса».
Первая лига
23-й тур
«Волга» (Ульяновск) - «Алания» (Владикавказ) - 2:1 (2:1)
Голы: Паскин, 13, 16 - Гурциев, 20
источник: «Советский спорт»