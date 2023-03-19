Робертсон заявил, что «Ливерпуль» не скучает по Мане

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением об уходе Садио Мане в «Баварию».

Отмечается, что по мнению шотландца, в стане мерсисайдцев собрались отличные нападающие.

«Мы не скучаем по нему. Не поймите меня неправильно, мы отлично ладим, он легенда этого клуба, однако сейчас в нашем составе есть потрясающие футболисты. Дарвин Нуньес, Луис Диас, Диего Жота... В этом сезоне нам просто чертовски не везет с травмами. Мане решил покинуть нас и все, что мы можем сделать, это пожелать ему успехов в будущем», – приводит слова Робертсона британская пресса.

Напомним, что Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 годы. Всего за красных он провел 269 матчей, забил 120 матчей и отдал 48 результативных передач.