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«Пари НН» на своем поле сыграл вничью с «Торпедо»

Игра прошла в Нижнем Новгороде.
19 марта 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков

Матч 20-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Торпедо» завершился вничью со счетом 1:1.

Отметим, что в составе домашней команды отличился защитник Кирилл Гоцук на 34-й минуте. Во втором тайме, на 58-й минуте москвичи сравняли счет благодаря голу нападающего Йорди Рейна.

Таким образом, «Пари НН» набирает 20 очков и по-прежнему занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, имея в своем активе восемь очков.

Добавим, что 1 апреля «Пари НН» на своем поле примет «Локомотив», 2 апреля «Торпедо» сыграет в гостях с «Ростовом».

РПЛ

20-й тур

«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Торпедо» (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: Гоцук, 34. – Рейна, 58.

источник: «Советский спорт»
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