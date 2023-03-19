«Пари НН» на своем поле сыграл вничью с «Торпедо»

Матч 20-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Торпедо» завершился вничью со счетом 1:1.

Отметим, что в составе домашней команды отличился защитник Кирилл Гоцук на 34-й минуте. Во втором тайме, на 58-й минуте москвичи сравняли счет благодаря голу нападающего Йорди Рейна.

Таким образом, «Пари НН» набирает 20 очков и по-прежнему занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, имея в своем активе восемь очков.

Добавим, что 1 апреля «Пари НН» на своем поле примет «Локомотив», 2 апреля «Торпедо» сыграет в гостях с «Ростовом».

РПЛ

20-й тур

«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Торпедо» (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: Гоцук, 34. – Рейна, 58.