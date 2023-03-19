ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

ЦСКА и «Зенит» опубликовали стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьера.

Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19:30. Главным судьей встречи назначен Сергей Карасёв.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 48 очков и опережая «Ростов» на семь очков. ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ с 32 очками.