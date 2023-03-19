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Голевая передача Агаларова помогла «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в 20-м туре РПЛ

Писарский не ответил своим результативным действием.
Голевая передача Агаларова помогла «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в 20-м туре РПЛ
19 марта 2023 18:30
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК «Крылья Советов»

«Ахмат» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги победил «Крылья Советов» со счетом 1:0.

За команду Сергея Ташуева на 46-й минуте с передачи Гамида Агаларова забил Артем Тимофеев.

Клуб из Грозного набрал 32 очка и поднялся на шестое место. Самарцы остались с 20 очками на 12-й позиции.

В следующем туре «Ахмат» сыграет 1 апреля в гостях против «Спартака», «Крылья Советов» на следующий день примут «Оренбург».

РПЛ

20-й тур

«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный) - 0:1 (0:0)

Гол: Тимофеев, 46

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Рассказов, 76), Фернандо (Витюгов, 67), Ежов (Чиркович, 67), Коваленко, Рахманович (Цыпченко, 77), Гарре (Шитов, 67), Писарский.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов (Нижич, 80), Шатара, Харин, Тимофеев, Бериша, Камилов, Олейников, Садулаев (Карапузов, 69), Агаларов (Ильин, 90).

Предупреждения: Солдатенков, 13, Харин, 54, Тимофеев, 58, Садулаев, 62, Карапузов, 70, Ломаев, 86, Писарский, 90.

источник: «Советский спорт»
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