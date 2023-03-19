«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Ювентуса» Щенсны 

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность приобретения голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что контракт польского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, лондонцы находятся в поисках преемника для Уго Льориса. Сообщается, что английская команда готова предложить за вратаря «бьянконери» около 20 миллионов евро.

Добавим, что Щенсны выступает за «Ювентус» с 2017 года. В текущем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он провел 26 матчей, пропустил 26 голов и отстоял 14 встреч на ноль. Ранее поляк играл за «Арсенал» и «Брентфорд».