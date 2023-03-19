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Дубль Осимхена и гол Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Торино»

Преимущество неаполитанцев в таблице Серии А от ближайших преследователей выросло до 21 очка.
Дубль Осимхена и гол Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Торино»
19 марта 2023 18:50
автор: Александр Евграфов
автор фото: IMAGO

Футболисты «Наполи» разгромили «Торино» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча в Турине завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Виктор Осимхен, забивший на 9-й и 51-й минуте. На счету лучшего бомбардира чемпионата Италии уже 21 гол. В матче также отличились реализовавший пенальти Хвича Кварацхелия (35) и Тангай Ндомбеле (68).

«Наполи» с 71 очком уверенно лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя «Интер» на 21 очко. «Торино» с 37 очками занимает девятое место.

Чемпионат Италии. 20-й тур.

«Торино» – «Наполи» – 0:4 (0:2)

Голы: Осимхен, 9, 51. Кварацхелия, 35 (с пенальти). Ндомбеле, 68.

источник: «Советский спорт»
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