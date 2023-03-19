«Арсенал» дома обыграл «Кристал Пэлас», Сака оформил дубль

Футболисты «Арсенала» дома разгромили «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что лондонское дерби завершилось со счетом 4:1 в пользу «канониров».

За домашнюю команду дубль оформил Букайо Сака (43-я, 74-я минуты), по голу забили Габриэл Мартинелли (28) и Гранит Джака (55). Единственный забитый мяч гостей на счету Джэффри Шлуппа (63).

Таким образом, «Арсенал» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 69 очков после 28 матчей. «Кристал Пэлас» идет на 12-м месте, имея в своем активе 27 очков после 28 проведенных встреч.

1 апреля подопечные Микеля Артеты примут на своем поле «Лидс», «Орлы» в тот же день сыграют дома с «Лестером».

АПЛ

28-й тур

«Арсенал» (Лондон) – «Кристал Пэлас» (Лондон) – 4:1 (2:0).

Голы: Мартинелли, 28; Сака, 43, 74; Джака 55. – Шлупп, 63.