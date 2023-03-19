«Шеффилд» победил «Блэкберн» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Футболисты «Шеффилда» победили «Блэкберн» и вышли в полуфинал Кубка Англии. Встреча в Шеффилде завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Блэкберн» открыл счет, благодаря реализованному Беном Бреретоном пенальти на 21-й минуте, но из-за автогола Сэма Галлахера счет стал равным. «Блэкберну» вновь удалось повести во втором тайме. На 60-й минуте отличился Сэмюэл Шмодикс, однако хозяева поля вновь сравняли счет на 81-й минуте. Отличился Оливер Макбарни. Победу хозяевам поля принес гол Томми Дойла (90+1).

Ранее первым полуфиналистом турнира стал «Манчестер Сити», разгромивший Бернли – 6:0.