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«Шеффилд» победил «Блэкберн» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Следующего соперника определит жребий.
19 марта 2023 18:57
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Шеффилда» победили «Блэкберн» и вышли в полуфинал Кубка Англии. Встреча в Шеффилде завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Блэкберн» открыл счет, благодаря реализованному Беном Бреретоном пенальти на 21-й минуте, но из-за автогола Сэма Галлахера счет стал равным. «Блэкберну» вновь удалось повести во втором тайме. На 60-й минуте отличился Сэмюэл Шмодикс, однако хозяева поля вновь сравняли счет на 81-й минуте. Отличился Оливер Макбарни. Победу хозяевам поля принес гол Томми Дойла (90+1).

Ранее первым полуфиналистом турнира стал «Манчестер Сити», разгромивший Бернли – 6:0.

источник: «Советский спорт»
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