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КДК РФС рассмотрит участие Михайлова в матче с «Торпедо» в случае протеста

Инцидент произошел в матче 20-го тура Российской премьер-лиги.
19 марта 2023 19:19
автор: Александр Евграфов

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит участие игрока «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче с «Торпедо» в случае протеста, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги. Из-за перебора желтых карточек, он не имел права играть в матче 20-го тура, однако был заявлен и вышел на поле.

«Полузащитник «Пари НН» Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешёл в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода. До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в РПЛ и за «Зенит-2» во Второй лиге, где получил две жёлтые карточки. В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура с «Торпедо».

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях. В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во Второй лиге администрация «Пари НН» лигу не проинформировала.

Таким образом, в случае подачи протеста инцидент может быть рассмотрен КДК РФС», - говорится в заявлении.

В матче 20-го тура «Пари НН» сыграл вничью с «Торпедо» - 1:1.

источник: «Советский спорт»
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