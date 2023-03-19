«Торпедо» подаст протест на исход матча 20-го тура РПЛ с «Пари НН»

«Торпедо» подаст протест по факту нарушения регламента соревнований в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом» из-за участия в игре футболиста Ярослава Михайлова, сообщили в пресс-службе автозаводцев.

«Протест будет направлен в КДК РФС в установленные сроки», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Пари НН» Михайлов не имел права выходить на поле из-за перебора желтых карточек. В КДК РФС сообщили, что готовы рассмотреть протест московского клуба.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:1. «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке (8 очков).