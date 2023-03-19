«Балтика» упустила победу над «Акроном» в матче 23-го тура Первой лиги

«Балтика» сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура Первой лиги. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:1.

У хозяев поля на 28-й минуте Ян Казаев открыл счет, на 87-й минуте гости сравняли его благодаря реализованному пенальти Фабианом Понсе.

«Балтика» с 48 очками продолжает лидировать в Первой лиге, опережая на четыре очка своего ближайшего преследователя «Рубин», у полуфиналиста Кубка России 27 очков, тольяттинский клуб занимает 13-е место.

В 24-м туре 26 марта «Акрон» примет махачкалинское «Динамо», а «Балтика» - КАМАЗ.