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«Балтика» упустила победу над «Акроном» в матче 23-го тура Первой лиги

Калининградский клуб продолжает лидировать в турнире.
19 марта 2023 20:21
автор: Александр Евграфов

«Балтика» сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура Первой лиги. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:1.

У хозяев поля на 28-й минуте Ян Казаев открыл счет, на 87-й минуте гости сравняли его благодаря реализованному пенальти Фабианом Понсе.

«Балтика» с 48 очками продолжает лидировать в Первой лиге, опережая на четыре очка своего ближайшего преследователя «Рубин», у полуфиналиста Кубка России 27 очков, тольяттинский клуб занимает 13-е место.

В 24-м туре 26 марта «Акрон» примет махачкалинское «Динамо», а «Балтика» - КАМАЗ.

источник: «Советский спорт»
«Балтика» упустила победу над «Акроном» в матче 23-го тура Первой лиги
Калининградский клуб продолжает лидировать в турнире.
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