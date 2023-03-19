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«ПСЖ» уступил дома «Ренну»

Отрыв парижан в таблице в чемпионате Франции от остальных преследователей по-прежнему остается внушительным.
«ПСЖ» уступил дома «Ренну»
19 марта 2023 21:01
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "ПСЖ"

«ПСЖ» в домашнем матче 28-го тура Лиги 1 проиграл «Ренну» со счетом 0:2.

В составе гостей забивали Карл Токо-Экамби (45-я минута) и Арно Калимуэндо (48).

«Ренн» набрал 50 очков поднялся на пятое место, парижане продолжают лидировать с девятиочковым отрывом от «Ланса», еще на одно очко меньше у «Марселя», но у него матч в запасе.

В следующем туре «Ренн» 1 апреля примет «Ланс», «ПСЖ» через день сыграет дома с «Лионом».

Лига 1

28-й тур

«ПСЖ» (Париж) - «Ренн» (Ренн) - 0:2 (0:1)

Голы: Токо-Экамби, 45; Калимуэндо, 48

источник: «Советский спорт»
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