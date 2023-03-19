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«Манчестер Юнайтед» в большинстве победил «Фулхэм» в 1/4 финала Кубка Англии

Судья показал в матче три красные карточки футболистам «Фулхэма».
19 марта 2023 21:29
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали волевую победу над «Фулхэмом» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыли гости благодаря точному удару на 50-й минуте Александра Митровича.

Затем после нарушения правил в штрафной площадке и за последующие споры были удалены двое игроков «Фулхэма» Виллиан и Александр Митрович. Пенальти реализовал Бруну Фернандеш (75-я минута). А через две минуты Марсель Забитцер вывел хозяев вперед. В компенсированное время второго тайма Фернандеш оформил дубль (90+6)

«Фулхэм» завершал матч ввосьмером. На 78-й минуте Сильва был также удален с поля.

Соперником «МЮ» в полуфинале станет «Брайтон». Матчи 1/2 финала турнира состоятся 22 и 23 апреля.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Ливерпуль».

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