«Манчестер Юнайтед» в большинстве победил «Фулхэм» в 1/4 финала Кубка Англии

Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали волевую победу над «Фулхэмом» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыли гости благодаря точному удару на 50-й минуте Александра Митровича.

Затем после нарушения правил в штрафной площадке и за последующие споры были удалены двое игроков «Фулхэма» Виллиан и Александр Митрович. Пенальти реализовал Бруну Фернандеш (75-я минута). А через две минуты Марсель Забитцер вывел хозяев вперед. В компенсированное время второго тайма Фернандеш оформил дубль (90+6)

«Фулхэм» завершал матч ввосьмером. На 78-й минуте Сильва был также удален с поля.

Соперником «МЮ» в полуфинале станет «Брайтон». Матчи 1/2 финала турнира состоятся 22 и 23 апреля.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Ливерпуль».