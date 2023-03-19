«Бавария» осталась на втором месте чемпионата Германии, проиграв «Байеру»

«Бавария» в гостевом матче 25-го тура немецкой Бундеслиги проиграла «Байеру» со счетом 1:2.

Хозяева поля на гол Йосуа Киммиха (22-я минута) ответили дублем Эксекиэля Паласиоса с пенальти (55, 73).

Клуб из Леверкузена набрал 37 очков и поднялся на восьмое место, команда из Мюнхена осталась с 52 очками второй.

В следующем туре «Байер» 1 апреля сыграет в гостях с «Шальке», «Бавария» в этот же день примет дортмундскую «Боруссию», лидирующую с отрывом в одно очко.

Бундеслига

25-й тур

«Байер» (Леверкузен) - «Бавария» (Мюнхен) - 2:1 (0:1)

Голы: Паласиос, 55 (пен.), 73 (пен.) - Киммих, 22