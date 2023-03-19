Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Зенитом»

ЦСКА обыграл «Зенит» в домашнем матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Федор Чалов, поразивший ворота соперника на 72-й минуте. Ассистировал ему полузащитник Иван Обляков.

Таким образом, команда Владимира Федотова набрала 35 очков и занимает 5-е место в чемпионате России. «Зенит», прервавший серию из трех побед кряду, по-прежнему лидирует в таблице – у питерцев 48 очков.

2 апреля ЦСКА сыграет на выезде с «Факелом», а подопечные Сергея Семака в тот же день примут «Урал».