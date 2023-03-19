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«Севилья» проиграла «Хетафе» в матче Ла Лиги

Встреча завершилась со счетом 0:2.
19 марта 2023 22:27
автор: Артур Гичунцев

Матч 26-го тура Ла Лиги «Хетафе» – «Севилья» завершился в пользу хозяев – 2:0.

Автором первого гола стал экс-футболист «Севильи» Мунир Эль-Хаддади (50-я минута). Второй мяч «Хетафе» забил в компенсированное время ко второму тайму. Отличился Энес Унал (90+3).

Таким образом, команда Кике Санчеса Флореса набрала 29 очков и занимает 13-е место в чемпионате Испании. У «Севильи» – 28 очков и 14-я позиция.

1 апреля «Хетафе» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, а подопечные Хорхе Сампаоли в тот же день встретятся с «Кадисом».

источник: «Советский спорт»
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