Кержаков – о поражении от ЦСКА: Может, кто-то из футболистов «Зенита» думает, что они уже чемпионы

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков пообщался с клубной пресс-службой после поражения от ЦСКА в гостевом матче 20-го тура РПЛ (0:1).

В частности, он заявил, что питерцы не наиграли на победу. Кроме того, вратарь подчеркнул, что команда не сыграла на пределе своих возможностей.

– Почему сегодня, на ваш взгляд, была первая-вторая скорость? Почему не было чего-то большего?

– Я не знаю, это нужно спросить у некоторых игроков – может, кто-то думает, что они уже чемпионами стали, – добавил Кержаков.

После сегодняшнего матча команда Владимира Федотова набрала 35 очков и занимает 5-е место в чемпионате России. «Зенит», прервавший серию из трех побед кряду, по-прежнему лидирует в таблице – у питерцев 48 очков.

2 апреля ЦСКА сыграет на выезде с «Факелом», а подопечные Сергея Семака в тот же день примут «Урал».